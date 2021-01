Šo pirmdien valdības vadītājs Krišjānis Kariņš teica, ka pagaidām nav pamata mīkstināt “Covid-19” izplatības ierobežošanas noteikumus. Tas nozīmē, ka vēl kādu laiku būs jādzīvo kā kurmīšiem alās. Protams, ka man, tāpat kā daudziem citiem cilvēkiem, pietrūkst tikšanās ar radiem un draugiem. Pietrūkst svētku svinēšanas un kora mēģinājumu. Pietrūkst teātra izrāžu un koncertu apmeklējumu. Saprotu savus bērnus, kuri mokās, jo daudz ko nevar, pat pašu elementārāko – sēdēt skolas solā un čilot ar kursabiedriem un draugiem. Taču es saprotu, ka pašlaik noteikumu ievērošana ir galvenais, lai mēs izkārpītos no šīs neapskaužamās situācijas.

Esmu gatava vēl ciesties tik ilgi, cik vajadzēs, jo diemžēl arī man tuvi cilvēki ir inficējušies ar “Covid-19”. Katru dienu par viņiem domāju tikai labas domas, jo viena no saslimušajām ir 86 gadus veca seniore, kura sirgst ar nopietnu sirds slimību. Viņa “Covid-19” “noķēra”, ārstējoties slimnīcā. Pirms gadu mijas mūsu omīti, kā viņu sauc visi radi, atveda mājās no slimnīcas un tests bija negatīvs. Taču pēc dažām dienām viņa sajutās slikti, kratīja drebuļi un mocīja galvassāpes, tāpēc omīti kārtējo reizi ātrie nogādāja slimnīcā. Pēc dažām dienām saslima vēl divi mājinieki. Un tā nopietni saslima. Nu jau vairāk nekā divas nedēļas radi vārda tiešā nozīmē nīkuļo – izjūt lielu nespēku, galvassāpes un paralēli sliktai pašsajūtai vēl jādomā par omīti, kura ir slimnīcā. Pa šo laiku vienam no saslimušajiem pansionātā nomira astoņdesmit gadus vecais tētis, kuru dēls nebija redzējis kopš pirmā pandēmijas viļņa, jo pansionāts apmeklētājiem ir slēgts. Arī pēdējo reizi atvadīties no tēva nevarēja, jo pats ir slims, tātad ir jādzīvo mājās karantīnā.

Skarbi, tāpēc visu šo situāciju uztveru nopietni un ieklausos mediķu stāstījumā un ieteikumos, nevis sociālajos tīklos lasu sazvērestības teorijas. Kas pats nav piedzīvojis šo murgu, joprojām netic, cik nežēlīgi var izvērsties inficēšanās ar koronavīrusu. Pašlaik lielā mērā situācija Latvijā var uzlaboties tikai, pateicoties iedzīvotāju godaprātam. Vai mums vēl nepietiek statistikas datu, kuri rāda, ka no “Covid-19” mirst ne tikai gados veci pacienti, bet arī jauni cilvēki? Kam vēl jānotiek, lai mainītos cilvēku attieksme?