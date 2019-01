Viens nav cilvēks

Skaisti skan sauklis – galvenais ir cilvēks, mums svarīgākais ir klients. Diemžēl bieži nākas saskarties ar situācijām, kad saproti – tieši cilvēks ir vismazāk svarīgais vai pat problēma. Svarīgākā ir peļņa. Ikreiz tā domāju, kad redzu vai dzirdu informāciju par to, ko ēdam, no kā ražo desas vai ar ko piepumpēta gaļa, ar kādu ķīmiju apstrādā dārzeņus un augļus, kādus draņķus liek klāt limonādēm un saldumiem. Galvenais ir garšīgi un veselīgi pabarot cilvēku vai gūt peļņu? Domāju, ka pēdējais.

Tieši tādas pat pārdomas man rodas ikreiz, kad bankas nāk klajā ar saviem paziņojumiem par it kā modernizāciju. Tiešām tas viss ir cilvēku ērtībām vai tomēr tikai peļņai? Valkā jau kādu laiku nav nevienas banku filiāles. Pirms kāda laika uz konsultācijām pārstāja braukt SEB bankas darbinieki, tagad to vairs nedarīs arī Swedbank. Vēlies ko nokārtot bankā, piemēram, izņemt kodu kalkulatoru, iekāp mašīnā un dosies uz Valmieru. Ak, jums nav mašīnas? Nu kādas problēmas, brauc ar autobusu. Ak, esi jau tik cienījamā vecumā, ka no autoostas nevari aiziet līdz bankai? Nu ņem taču taksi! Ak, nav tik daudz naudas? Tad kam tev banka?!

Vērojot visu banku modernizācijas procesu, varētu tiešām padomāt, ka uz pasaules vieta ir tikai moderniem, apsviedīgiem, mobiliem cilvēkiem, kas soļo roku rokā ar laiku un prot apieties ar jaunākajām tehnoloģijām. Ja tev ir viedtālrunis ar internetu, dators, tad tiešām banka nav ikdienas iestāde, kuru nepieciešams apmeklēt. Pārskaitīt naudu, samaksāt rēķinus, nopirkt biļetes uz teātri, izmantojot Smart-ID ir ērti, nenoliedzami, ar vienu piebildi, ja ir īstais telefons, interneta pieslēgums un prasmes. Ko darīt, ja tā visa nav?

Redakcija atrodas ēkā, kur pirmajā stāvā ir bankomāts. Mēs redzam, cik daudzi gados veci cilvēki pie naudas izņemšanas aparāta jūtas bezpalīdzīgi un nespēj bez otra palīdzības izņemt naudu. Jā, jo baidās. Var jau teikt, tas taču ir vienkārši! Es jau arī tā reizēm saku cilvēkiem, kas man lūdz palīdzēt izņemt naudu, bet tas viņiem diez vai palīdz. Tāpat ir ar visu citu. Var jau ieteikt – nopērciet viedtālruni, ielādējiet bankas un Smart-ID aplikācijas un viss būs kārtībā. Vai tantei, kurai vairs pirksti neklausa vai kļuvuši nejutīgi, šāds padoms palīdzēs? Vienīgais, kas te tiešām noder, – reāls cilvēks, kas var nokārtot maksājumus tantes vietā. Vai banku uztrauc tantes grūtības?

Bankas pakalpojumi, protams, cilvēkiem ir nepieciešami. Un savā dzīvesvietā, kas mūsdienās kļūst arvien neiespējamāk. Lauku ļaudīm nav ne banku, pat ne bankomātu, tagad kārta mazpilsētām. Swedbank ņemšot Valkā nost arī iemaksu bankomātu. Neesot izdevīgi, mazs apgrozījums. Ko darīs tās juridiskās personas, kurām naudas iemaksa ir nepieciešama? Brauks uz Valmieru? Mainīs banku? Kādu tas interesē, izņemot tos, kuriem šis pakalpojums nepieciešams? Un tagad pasakiet, kas ir svarīgākais bankām ‒ cilvēks vai peļņa un izdevīgums? Kas ir svarīgs vistas gaļas vai lašu lielaudzētājiem, kas tās baro ar antibiotikām, – cilvēks vai peļņa? Tā šo uzskaitījumu varētu turpināt.

Manuprāt, vistraģiskākais ir tas, ka valsts neaizstāv savus cilvēkus un nav alternatīvas.