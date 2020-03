Viens otru atbalstīsim un uzmundrināsim!

Pašlaik dzīvojam tādā laikā, kas diezin vai vēl dzīvē būs jāpiedzīvo. Ja godīgi, nevajag arī. Manā dzīvē pa lielam nekas nav mainījies – strādāju redakcijā Valkā, jo darbs atrodas vien pāris soļu attālumā no mājām. Strādāju ar apziņu, ka vietējo avīzīti, kā mūs mīļi mēdz saukt lasītāji, pārsvarā lasa gados vecāki cilvēki, kuri jaunumus uzzina, skatoties TV ziņas un lasot “Ziemeļlatviju”. Laikā, kad kontaktēšanās ar cilvēkiem ir ierobežota, ir prieks, ka lasītāji zvana uz redakciju. Nesen saņēmu telefona zvanu no kāda astoņdesmitgadīga dikti optimistiska kunga. Viņš, novēlot veselību, dalījās pieredzē, kā izvairīties no vīrusiem. Jau daudzus gadus viņš mājoklī novieto vairākus traukus ar aptiekā nopērkamo terpentīnu. Seniors ir pārliecināts, ka terpentīna izgarojumi palīdz viņa ģimenei neslimot un būt pie labas veselības. Ja nu kādam šis padoms šķiet noderīgs, to var izmantot. Zvanīja arī kāda valcēniete, kura šajā ārkārtas situācijā bija iepirkusies vienā no Valkas apmeklētākajiem veikaliem. Viņa satraucās, ka pārējie pircēji neievēroja noteikto distanci – divus metrus – un pie ieejas veikalā nebija manāmi ne vienreizlietojamie cimdi, ne arī roku dezinfekcijas līdzeklis. Arī pārdevējas strādājušas bez cimdiem. Pircēja par to ieminējusies pārdevējai, kura asi atcirtusi, ka nav obligāti jāapmeklē veikals. Protams, šajā situācijā pārdevēji ir pelnījuši atbalstu un uzslavas, bet neviens nav atcēlis pieklājības normas. Ir taču labi zināms, ka savstarpēja “riešanās” ne pie kā laba nenoved, vien rada lieku stresu. Un tas šajā laikā galīgi nav vajadzīgs. Tā vietā cits citu

atbalstīsim un uzmundrināsim. Pajautāsim, kā klājas un vai nav nepieciešama palīdzība.

Sargiet sevi!