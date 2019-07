Vispirms jāiztīra māja

Valkas novadu slavē par attīstītu sporta infrastruktūru. Tā tas arī ir, jo pilsētā ir divas mūsdienīgas sporta halles, atjaunots stadions, šautuve un pludmales volejbola laukums. Te norisinās ne tikai vietējās, bet arī Latvijas un starptautiskā līmeņa sacensības. Vasaras mēnešos notiek sporta nometnes, kurās trenējas Rīgas skolu jaunie censoņi. Tas viss ir labi, jo pilsētā jūt dzīvību un arī pašvaldības budžetā ieripo papildu eiro.



Vietējie sportisti – lasi – futbolisti un florbolisti – var lepoties arī ar kuplo līdzjutēju skaitu, jo, kad Valkas ģimnāzijas sporta hallē vietējai florbola komandai vai stadionā vietējai futbola komandai ir mājas spēles, pamale rīb no skaļiem atbalsta uzmundrinājumiem. Tas viss pieder pie lietas, ja vien nebūtu, kā latvieši saka, kāda darvas piliena medus mucā. Par to man pastāstīja azartisks futbola komandas atbalstītājs, kurš iespēju robežās cenšas apmeklēt visas mājas spēles. Valcēnietis nolēmis atbalstīt arī šomēnes notikušo valcēniešu spēli ar Priekuļu futbola komandu. Spēli noskatīties ieradušies ne tikai mājinieki, bet arī pretinieku komandas līdzjutēji – kopumā aptuveni divi simti līdzjutēju. Visi mēģinājuši sasēsties līdzjutēju tribīnēs, taču tas nav izdevies, jo augšējās rindās to nevarēja izdarīt. Vīrietis kaunina vietējās sporta dzīves organizatorus, kuru, kā viņš uzsver, novadā netrūkst, par nespēju pienācīgi uzņemt ciemiņus. Latvieši esot kārtīgi cilvēki, kuri vienmēr pirms viesu uzņemšanas izpucē savu māju. Tā tas bijis jādara arī ar tribīnēm, jo, kā izrādās, zem tribīnes jumta pažobelēs ligzdo putni, kuri noķēza sēžamos. Ja zināms, ka stadionā būs spēles, krēsli ir jānotīra, lai valcēniešiem nebūtu jāskatās, kā atbraukušie bubinādami un ar to, kas pie rokas, mēģina notīrīt ar putnu mēsliem nosmērētos krēslus. Vīrietis ierosina pirms sporta pasākumiem krēslus mazgāt ar ūdeni vai arī atrast veidu tos apklāt ar kādu materiālu. To tā nevarot atstāt, jo tas nedarot godu Valkai. Jāpiekrīt vien viņam ir un jāaicina atbildīgos par stadionu tomēr ieklausīties aicinājumā izdomāt variantu, kā turēt tīrus sēžamos.